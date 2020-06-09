شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الأوليمبية» على خطاب الأهلى بشأن شكواه ضد مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر في اللجنة الأولمبية المصرية إن خطاب النادي الأهلي بشأن شكواه ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصل عصر اليوم إلى اللجنة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الخطاب وصل في الثالثة عصرًا، لذلك لم يكن الوقت كافي لمناقشته من جانب لجنة الشؤون القانونية، والتي ستنظر فيه غدًا.

وكانت إدارة النادي الأهلي أرسلت، اليوم الإثنين، خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية، ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

وشددت إدارة الأهلي في خطابها على أن النادي «نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهيًة ولا كتابًة».

وذكر الموقع أن إدارة النادي طلبت «ردًا نهائيًا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب».

وفي ذات السياق، أرسلت إدارة النادي خطابًا مماثلًا، اليوم الإثنين، أيضًا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلي التي تكررت عدة مرات طوال الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك، وطلب النادي من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية.

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