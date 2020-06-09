شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: اتفاقية مقر الكاف تمت بدعم غير محدود من الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن دعم القيادة السياسية عنصر وأساسي في كل الإنجازات الرياضية، واهتما رئيس الجمهورية بالمجالين الشبابي والرياضي يفوق كل التوقعات، مشيرا إلى أن حرص الرئيس على تكريم المتفوقين من الرياضيين شيء مهم للغاية، والأوسمة الممنوحة للرياضيين تعكس حجم الانجازات في السنوات الأخيرة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: انتهينا من تطوي أكثر من 3 آلاف ملعب في مراكز الشباب، وقمنا بافتاح منتديات للشباب من أجل ، مشيرا إلى أنه تم تطوير 6 ملاعب قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 بشكل قوي وبدعم من رئيس الجمهورية، كاشفا: هناك 2 مليار مشاهد حول العالم شاهددوا حفل قرعة أمم إفريقيا 2019، ومليار مشاهد حول العالم حضروا حفل قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

تابع: اتفاقية مقر الكاف انتهت على أفضل وجه وبقاء مقر الاتحاد الإفريقي في مصر جاء بعد دعم رئاسي غير محدود، مضيفا أن الرياضة المصرية شهدت تطورا كبيرا على مستوى الإنشاءات بتوجيهات من القيادة السياسية، وساهمت في تحقيق عوائد كبيرة بعد النهوض بالمستوى الرياضي.