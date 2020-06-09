شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: عقد مصطفى شوبير 450 ألف جنيه بالضرائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الأصوات التي تحدثت حول راتب مصطفى شوبير حارس مرمى المارد الأحمر. وقال سيد عبدالحفيظ لبرنامج ملك وكتابة على قناة الاهلي:" هناك معايير يتم على اساسها تحديد رواتب اللاعبين". اضاف عبدالحفيظ: عقد مصطفى شوبير 350 الف بالضرائب وهذا الموسم 450 الف بالضرائب ايضا وليس 5 مليون كما قيل. Advertisements تابع عبدالحفيظ: عقد مصطفى شوبير في الموسم المقبل سيكون مليون و200 الف وفقا للبنود. وواصل:" مصطفى شوبير بياخد 5 مليون الأخبار كل يوم بتبقى كدب في كدب أول مرة أقول أرقام وممكن أطلع عقد ومش محتاجة تتسرب عقده 300 ألف جنيه بالضرائب السنة اللي فاتت السنة دي 450 ألف جنيه بالضرائب".

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