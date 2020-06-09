شكرا لقرائتكم هشام زكريا يبحث تدعيم حراسة مرمى الداخلية فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث هشام زكريا المدير الفنى للداخلية عن حارس مرمى لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الشرطى فى الصيف فى ظل المنافسة الشرسة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى على الصعود لدورى الأضواء والشهرة فى الموسم الحالى .

ويحتل الداخلية المركز الثانى فى مجموعته برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الاول ويتبقى خمس جولات على انتهاء المسابقة فى الوقت الذى ينادى فيه البعض بصعود الاول والثانى من كل مجموعة من مجموعات القسم الثانى لدورى الاضواء .

ويمتلك الداخلية حارسى مرمى على مستوى عالى وهما محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى الأسبق وأحمد سعد حارس النجوم والترسانة السابق والذى سبق له اللعب فى الممتاز لأكثر من موسم .

Advertisements

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة استكمال المسابقات الرياضية فى الموسم الحالى من عدمها خلال الاسبوع المقبل عقب قرار مجلس الوزراء الاثنين المقبل والذى سيحدد فيه بشكل كبير عودة الانشطة الرياضية فى مصر .

من ناحية اخرى استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على صرف دعم جديد للأندية، وتحديدا من القسم الثانى والثالث، خلال الفترة المقبلة بعد وصول دعم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لكافة الاتحادات بسبب التضرر من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يصرف اتحاد الكرة جزءاً من المبلغ كدعم لأندية القسم والثالث لمواجهة أضرار التوقف بسبب فيروس كورونا، والذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى من شهر مارس الماضى.