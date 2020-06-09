شكرا لقرائتكم جون أوبي ميكيل: خوفي على عائلتي السبب في رحيلي عن الدوري التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث جون أوبي ميكيل لاعب منتخب نيجيريا وتشيلسي السابق، عن تجربته الاحترافية في الدوري التركي قائلا: "تجربة طرابزون سبور التركي كانت جيدة والأمور كانت تسير على ما يرام، لافتا أن الهدف كان الفوز بالبطولة وكان فريقه في مقدمه الجدول ثم حدثت جاحة كورونا".

وقال أوبي ميكيل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين: "خوفي على عائلتي كان السبب وراء انهاء التعاقد مع طرابزون سبور وترك تركيا رغم ان الفريق كان يسير بشكل جيد قبل توقف النشاط".

قادت مهارة اللاعب النيجيري "ميكيل" إلى التألق فى مونديال الشباب، الأمر الذى جعله هدفاً للعديد من الأندية الإنجليزية، منهم عملاقى الدوري الإنجليزى تشيلسى ومانشستر، حيث انتقل فى النهاية إلى النادى اللندنى "تشيلسى" بعام 2006.

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حقق مع تشيلسى الدورى الممتازمرة واحدة بموسم 2009-2010، كما نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزى 3 مرات: 2006-2007، 2008-2009، 2009- 2010، بالإضافة إلى لقب الدرع الإنجليزى فى موسم 2006-2007.

شارك "أوبى ميكيل" لأول مرة مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الأفريقية 2006 بمصر، لتكون المفارقة أن اعتزاله للعب الدولى ينتهى من حيث بدأ، حيث أعلن اعتزال بعد نيل المنتخب النيجيري للمركز الثالث بالبطولة الأفريقية فى مصر أيضاً.

على صعيد الألقاب الفردية حصد فضية كأس العالم 2005 لكرة القدم تحت 20 عاما مع المنتخب النيجيرى، كما نال أوبى ميكيل جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2005، 2006 أفضل لاعب شاب فى تشيلسى عام: 2007، 2008.