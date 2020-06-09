شكرا لقرائتكم فضل: حفل قرعة أمم إفريقيا 2019 كان يتميز عن احتفالية قرعة مونديال روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بأن مصر نجحت في تنظيم أمم إفريقيا 2019 بشكل أبهر الجميع، وفخور بكوني واحدا ممن كان لهم دور في هذا الحدث الكبير، وحفل قرعة أمم إفريقيا الذي أقيم تحت سفح الأهرامات وأمام أبو الهول، لا يزال خالدا في ذاكرة الجميع ، كما أنه يتميز عن حفل قرعة كأس العالم بروسيا، لأنه أقيم في منطقة تاريخية.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: الجميع قدم ما عليه من مسسئزولين ومتطوعين من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على جهوده من أجل إخراج البطولة في أبهى صورها.

أردف: الدولة بذلت مجهود كبير من أجل خروج البطولة بشكل مبهر، والجميع تعاون من أجل الخروج بهذا الشكل المشرف، مضيفا الدولة وفرت كل إمكانياتها من أجل إنجاح البطولة.