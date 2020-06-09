شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: هناك 12 مادة جديدة في لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال محمد علي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين: "إن اللائحة تشمل 88 مادة من بينها 12 مادة جديدة رغم أهميتها ولكن الإعلام يتحدث فقط عن شروط الترشح للانتخابات وبند الـ 8 سنوات موضحاً أنها تتضمن بندا خاصا بحقوق الإنسان ومحاربة العنصرية.

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وختم نائب رئيس اللجنة الخماسية أن هناك بنود حول منح الرئاسة الشرفية والعضوية الشرفية لأحد الأعضاء الذين يقدمون خدمات جليلة للاتحاد مؤكداً أن العمومية ستحدد هذه الضوابط والشروط.