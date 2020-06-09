شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: هناك 12 مادة جديدة في لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال محمد علي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين: "إن اللائحة تشمل 88 مادة من بينها 12 مادة جديدة رغم أهميتها ولكن الإعلام يتحدث فقط عن شروط الترشح للانتخابات وبند الـ 8 سنوات موضحاً أنها تتضمن بندا خاصا بحقوق الإنسان ومحاربة العنصرية.
وختم نائب رئيس اللجنة الخماسية أن هناك بنود حول منح الرئاسة الشرفية والعضوية الشرفية لأحد الأعضاء الذين يقدمون خدمات جليلة للاتحاد مؤكداً أن العمومية ستحدد هذه الضوابط والشروط.
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