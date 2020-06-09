شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لا توجد صعوبة أو مخاطرة من استكمال كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال محمد علي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين: "إنه لا توجد صعوبات في استكمال الكأس وسيتم تحديد موعد مبارياتها، لكن شرط عودة الدوري المصري لكرة القدم يتمثل في تسلم المعايير من وزارتي الصحة والرياضة بشأن الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي مجدداً.".

واتم نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تصريحاته" اللجنة الطبيبة في الاتحاد ايضا لها دور مهم قبل اتخاذ القرار وايضا الأندية، فالجميع يجب ان يتحمل المسؤولية في حال صدور قرار بعودة الدوري".