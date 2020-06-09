شكرا لقرائتكم محمد صبحي: الاعلام لم ينصفني بعد حصولي على أفضل حارس في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صبحي، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، إن الإعلام في مصر لم ينصفه رغم تحقيق لقب أفضل حارس في أمم أفريقيا تحت 23 عاماً بنسختها الماضية. Advertisements وأضاف صبحي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم أشعر بإنصاف من قبل الإعلام رغم حصولي على جائزة أفضل حارس في أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية". وواصل صبحي:" لا أخشى ضغوط الجماهير أو المواجهات الكبرى، بل أكون متحمساً لخوض هذه المباريات التي تتسم بنوع خاص".

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