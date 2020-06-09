أحمد رؤوف: فضلت إنبي على الأهلي في 2007 لهذا السبب

جدة - عمرو شويل

وقال رؤوف في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين:"كنت قريبا من الأهلي في 2007 وحصلت على 50 ألف جنيه بالفعل، لكنهم تفاجؤ بتوقيعي مع انبي وقررت اعادة الاموال التي حصلت عليها".

وكشف اللاعب أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، كان السبب وراء رحيله عن القلعة الحمراء، رغم انه كان يسير بخطوات جيدة منذ انتقاله للفريق في عام 2014.

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وأوضح، أن جاريدو لم يكن مدير فني قوي في إدارة المباريات وليس هو صاحب الفضل في فوز الأهلي بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وختم:"جمهور الأهلي هو صاحب الفضل في تحقيق الكونفدرالية وليس جاريدو، والمدرب الاسباني يهتم ببعض الامور خارج الملعب من تحكيم ويترك الأمور الفنية".