شكرا لقرائتكم أحمد رؤوف: فضلت إنبي على الأهلي في 2007 لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال رؤوف في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين:"كنت قريبا من الأهلي في 2007 وحصلت على 50 ألف جنيه بالفعل، لكنهم تفاجؤ بتوقيعي مع انبي وقررت اعادة الاموال التي حصلت عليها".
وكشف اللاعب أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، كان السبب وراء رحيله عن القلعة الحمراء، رغم انه كان يسير بخطوات جيدة منذ انتقاله للفريق في عام 2014.
وأوضح، أن جاريدو لم يكن مدير فني قوي في إدارة المباريات وليس هو صاحب الفضل في فوز الأهلي بلقب الكونفدرالية الأفريقية.
وختم:"جمهور الأهلي هو صاحب الفضل في تحقيق الكونفدرالية وليس جاريدو، والمدرب الاسباني يهتم ببعض الامور خارج الملعب من تحكيم ويترك الأمور الفنية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رؤوف: فضلت إنبي على الأهلي في 2007 لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.