شكرا لقرائتكم جون أوبي ميكيل: رحلت عن تشيلسي بسبب كثرة تغيير المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جون أوبي ميكيل لاعب منتخب نيجيريا وتشيلسي السابق، السبب الحقيقي وراء رحيله عن البلوز رغم النجاحات الكبيرة التى حققها قائلا:"رحلت عن تشيلسي بسبب كثرة تغيير المدربين والرغبة في خوض تحديات جديدة، تم تغيير 12 أو 13 مدربا على الفريق خلال فترة تواجدي مع الفريق الأزرق".

وأضاف أوبي ميكيل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين:"جون تيري ولامبارد ودروجبا ساعدوني على التأقلم في تشيلسي، وجوزيه مورينيو قدم أشياء عظيمة للفريق ولا أنسى فضله عليَّ".

وعن اللاعب الأعظم الذى لعب معه طوال مسيرته قال نجم منتخب النسور الخضراء: "دروجبا هو أعظم لاعب رأيته في كرة القدم".

قادت مهارة اللاعب النيجيري "ميكيل" إلى التألق فى مونديال الشباب، الأمر الذى جعله هدفاً للعديد من الأندية الإنجليزية، منهم عملاقى الدوري الإنجليزى تشيلسى ومانشستر، حيث انتقل فى النهاية إلى النادى اللندنى "تشيلسى" بعام 2006.

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حقق مع تشيلسى الدورى الممتازمرة واحدة بموسم 2009-2010، كما نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزى 3 مرات: 2006-2007، 2008-2009، 2009- 2010، بالإضافة إلى لقب الدرع الإنجليزى فى موسم 2006-2007.

شارك "أوبى ميكيل" لأول مرة مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الأفريقية 2006 بمصر، لتكون المفارقة أن اعتزاله للعب الدولى ينتهى من حيث بدأ، حيث أعلن اعتزال بعد نيل المنتخب النيجيري للمركز الثالث بالبطولة الأفريقية فى مصر أيضاً.

على صعيد الألقاب الفردية حصد فضية كأس العالم 2005 لكرة القدم تحت 20 عاما مع المنتخب النيجيرى، كما نال أوبى ميكيل جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2005، 2006 أفضل لاعب شاب فى تشيلسى عام: 2007، 2008.