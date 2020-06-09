شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الأهلى يلجأ للقانون لحفظ حقوقه ولا يرد على بذاءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الاهلي إن مسؤولي القلعة الحمراء لا يردوا على بذاءات البعض في الفترة الاخيرة.

وأكد القيعي في برنامج ملك وكتابة على قناة الاهلي: الأهلي لا يرد على بذاءات والبرنامج لن يكون بمثابة قصف جبهات للرد على الانتقادات".

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اضاف القيعي: الاهلي لجأ الى الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه ولن يلجأ لطريق غيره".

وسخر عدلى القيعى على الأصوات التي تنتقد معايير احتساب نادى القرن واعتبرت ان السبع بطولات اكبر من التسعة قائلا :" اللى شاكين انى السبعة أكبر من التسعة ما تستغربوش منهم لأنهم معتبرين الـ12 دوري أكبر من الـ42".