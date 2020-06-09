شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: المنتمون للأهلى ملتزمون بقيد أخلاقى تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن المنتمين للقلعة الحمراء جميعهم مُقيدون بقيد أخلاقى تاريخى، لا يمكن تجاوزه، أو تخطيه، مؤكدًا أن هذا الأمر كلف النادى الكثير وفتح المجال أمام البعض للتجاوز فى حقوقه، لافتًا إلى أن هذا القيد الأخلاقى لم يترك المساحة للرد على المتجاوزين.

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وأضاف القيعى فى تصريحاته خلال تقديم برنامجه "ملك وكتابة" عبر شاشة الأهلى، أن المتحضر هو من يلجأ للأسلوب المتحضر للرد على المتجاوز فى حقه، وسنتخذ الأسلوب الشرعى للرد والحفاظ على كل حقوق النادى، خاصة إننا فى دولة تحترم القانون، ولا يمكن أن نتجاوز بالتدنى فى حق أى شخص، قائلاً: "الناس مش هتقبل أسلوب المتجاوز".

وتطرق القيعى لقضية نادى القرن، قائلاً: "يقولون بسخرية هل الـ 7 بطولات أكبر من الـ9%.. نعم من الممكن أن تكون السبعة أكبر من التسعة لأن فى بعض الأحيان التقييم لا يكون بالبطولات، بل يتم التقييم وفق أرقام أخرى، بالوصول للنهائيات وغيرها، ضاربًا مثالاً بالأول على الثانوية العامة الذى يحصد لقبه بمجموع درجاته وليس لكونه حاصل على درجات نهائية فى بعض المواد فقط".