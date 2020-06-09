شكرا لقرائتكم القيعى: الأهلى نادى القرن والزمالك يشغل جماهيره بقضايا غير مفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي القضية التي طرحها نادى الزمالك خلال الأيام الماضية بشأن أزمة نادى القرن الأفريقي.
وأكد مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى في تصريحات عبر قناة ناديه إن الزمالك يحاول أن يشغل الجماهير بقضايا لا تفيد بأهداف خاصة بأغراض شخصية لمسؤوليه.
أضاف القيعى: "الجميع يعلم بأن النادي الأهلي هو بطل القرن الإفريقي وبالمعايير التي تم وضعها من جانب الاتحاد الإفريقي، بل الأهلي هو نادي القرن الحالي بعيدا عن كل منافسيه ولكن يبدو أن الفراغ وفترة التوقف تتسبب في ضيق البعض وتجعلهم يتصرفون بطرق غريبة".
وأكمل:" الأهلي لم يشارك في بعض بطولات إفريقيا في القرن الماضي لأسباب مختلفة ولكن بالمعايير الخاصة بالكاف الأهلي بطلا للقرن والأرقام خير دليل".
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