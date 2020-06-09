شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: مصير الدورى في ملعب الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال محمد علي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين:" الاتحاد الدولي لكرة القدم اوصى في خطاباته للاتحادات الأهلية ضرورة مراعاة القرارات الخاصة بكل دولة قبل اتخاذ قرار باستئناف الدوري".

Advertisements

وأضاف:" اتحاد الكرة ينتظر قرار من مجلس الوزراء بعودة النشاط بشكل رسمي حتى يتحرك بشأن استئناف الدوري".