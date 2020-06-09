شكرا لقرائتكم جون أوبي ميكيل: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث جون أوبي ميكيل لاعب منتخب نيجيريا وتشيلسي السابق، عن الفترة التى قضاها رفقة الدولي المصري محمد صلاح مع البلوز قائلا: " حينما أتى صلاح إلينا في تشيلسي كسب احترام الجميع لكنه كان صغير السن"

وقال أوبي ميكيل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء الأثنين:"محمد صلاح لم يحصل على فرصة حقيقية في تشيلسي".

وتابع نجم منتخب النسور: "سعيد للمكانة التى وصل إليها محمد صلاح وأتمنى أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية وهو بالفعل يستحقها، رغم أنني لم أتخيل أن يصل محمد صلاح لهذا المستوى بعد رحيله عن تشيلسي".

قادت مهارة اللاعب النيجيري "ميكيل" إلى التألق فى مونديال الشباب، الأمر الذى جعله هدفاً للعديد من الأندية الإنجليزية، منهم عملاقى الدوري الإنجليزى تشيلسى ومانشستر، حيث انتقل فى النهاية إلى النادى اللندنى "تشيلسى" بعام 2006.

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حقق مع تشيلسى الدورى الممتازمرة واحدة بموسم 2009-2010، كما نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزى 3 مرات: 2006-2007، 2008-2009، 2009- 2010، بالإضافة إلى لقب الدرع الإنجليزى فى موسم 2006-2007.

شارك "أوبى ميكيل" لأول مرة مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الأفريقية 2006 بمصر، لتكون المفارقة أن اعتزاله للعب الدولى ينتهى من حيث بدأ، حيث أعلن اعتزال بعد نيل المنتخب النيجيري للمركز الثالث بالبطولة الأفريقية فى مصر أيضاً.

على صعيد الألقاب الفردية حصد فضية كأس العالم 2005 لكرة القدم تحت 20 عاما مع المنتخب النيجيرى، كما نال أوبى ميكيل جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2005، 2006 أفضل لاعب شاب فى تشيلسى عام: 2007، 2008.