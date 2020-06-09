شكرا لقرائتكم القيعى: الأهلي لم يشارك في عدة بطولات افريقية ودخل الزمالك بدلا منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي ان فريق الزمالك دخل وصيفا لتعويض الأهلي في بعض البطولات الإفريقية. وأوضح القيعي في برنامج ملك وكتابة على قناة الاهلي: الأهلي لم يشارك في عدة بطولات افريقية ودخل الزمالك بدلا منه. أشار مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى: الزمالك فاز بعدة بطولات منها وفي الاخر بيحتسبها ويقول انه نادي القرن.

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