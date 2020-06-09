ليفركوزن يواجه ساربروكن فـي نصـف نهائي الكأس اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل باير ليفركوزن مباراته، اليوم الثلاثاء، ضد مضيفه ساربروكن من الدرجة الرابعة مرشحاً فوق العادة لإنهاء مغامرة منافسه في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

والفارق كبير بين الفريقين، حيث دأب ليفركوزن على لعب الأدوار الأولى في دوري ال «بوندسليجا»، في حين بات ساربروكن أول فريق يبلغ نصف نهائي كأس ألمانيا من خارج الدرجات الثلاث الأولى في تاريخ المسابقة.

كما أن الفارق في الاستعداد والجاهزية كبير أيضاً، لأن ليفركوزن خاض خمس مباريات منذ استئناف الدوري المحلي في 16 مايو الماضي عقب التوقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين لم يخض ساربروكن أي مباراة منذ 94 يوماً، وكانت الأخيرة له أمام إستوريا والدورف في 7 مارس الماضي، وانتهت بخسارته صفر-1.

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وبعد إعلان رابطة الدوري توقف الموسم في الدرجة الرابعة، توج ساربروكن الذي كان يتصدر بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه لدى توقف النشاط، بطلاً لها، وسيصعد إلى الدرجة الثالثة الموسم المقبل. وفرض ساربروكن نفسه مفاجأة المسابقة هذا الموسم بعد أن أقصى فريقين من الدرجة الأولى هما كولن وفورتونا دوسلدورف.

وسيكون بايرن ميونيخ مرشحاً بدوره لبلوغ المباراة النهائية عندما يستضيف إينتراخت فرانكفورت على ملعب «إليانز أرينا» غداً الأربعاء.

وكان بايرن توج باللقب الموسم الماضي بفوزه على لايبزيج بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية. وستقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا على الملعب الأولمبي في برلين يوم 4 يوليو.