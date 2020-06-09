سالم عبد الرحمن وصيف البطولة العربية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن على وصافة الترتيب العام للبطولة العربية المفتوحة للشطرنج، التي اختتمت مؤخراً بمشاركة 1300 لاعب ولاعبة من 20 دولة عربية.

كانت المرحلة النهائية والأخيرة من البطولة قد جرت بمشاركة 36 لاعباً من أصحاب التصنيف الأعلى دولياً، وكذلك من الفائزين في المرحلة الثانية، وافتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج المرحلة الثالثة للبطولة التي تقام «أون لاين» بحضور فيكتور بوليجان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج وسامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج. وأسفرت نتائج البطولة عن تفوق الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين وحصوله على المركز الأول برصيد 9 نقاط وحل في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن وتساوى بالنقاط مع صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما كان المركز الثالث من نصيب الأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي برصيد 9 نقاط وتم كسر التعادل بين اللاعبين الثلاثة الأوائل بعد حصولهم على ذات الرصيد من النقاط.

وحل في المركز الرابع محمد محمود عزت محمد برصيد 7.5 نقطة، وخامساً فؤاد الطاهر برصيد 7 نقاط وسادساً خالد محمد عبد الرازق برصيد 6.5 نقطة وسابعاً بلال بلحسن بنفس عدد النقاط 6.5 نقطة، وفي المركز الثامن محب أمير برصيد 6.5 نقطة وفي المركز التاسع هشام الحمدوشي برصيد 6.5 نقطة وفي المركز العاشر وجيه كريم برصيد 6.5 نقطة.