8 لاعبين يغادرون الحمرية وحمد إبراهيم يعود إلى الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي غادر ثمانية لاعبين قائمة فريق الحمرية بعد انتهاء عقودهم، ولم يتم التجديد لهم، وهم علي خالد، وراشد الزري، ومحمد علي المعيني، وحمد إبراهيم المعار من الشارقة وهو عاد لناديه بعد انتهاء فترة إعارته، إلى جانب المصري المقيم تيحة المعار من نادي العين، والمطروشي المهاجم العماني المقيد ضمن فئة مواليد الدولة، بالإضافة إلى الأجنبيين الإيطالي فيلا والبرازيلي لوان اللذين بدأ النادي البحث عن بديلين لهما.

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