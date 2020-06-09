كانوتيه: الإمارات تمتلك منتخباً قوياً ومتطوراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح الدولي المالي فردريك كانوتيه نجم إشبيلية السابق سفير رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» أن منتخب الإمارات منتخب متطور ومميز مبيناً أنه قضى فترة جيدة في دبي وقال في تصريحاته لوسائل الإعلام عبر المقابلة «الافتراضية» عن بعد والتي نظمها المكتب الإقليمي ل«الليجا الاسباني» في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره دبي: أملك أصدقاء كثر في دبي وأحرص على التواصل معهم، وأعرف أن هناك جماهير واسعة للدوري الإسباني في الإمارات، والإعلام بالتأكيد له دور في ذلك، لأنه يقدم لجمهوره الكثير من التغطيات حوله، لقد تابعت ذلك بنفسي، وتابعت أيضاً أن كرة القدم تتطور في الإمارات، وأن المنافسة بين أنديتها قوية، كما أن الإمارات تملك منتخباً قوياً.

وأكد كانوتيه أن المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد ستعود أقوى مما كانت عليه قبل التوقف، نظراً لعودة اللاعبين المصابين من الطرفين وأبرزهم لويس سواريز من برشلونة وايدين هازارد واسينسيو من ريال مدريد، مشيراً إلى أن التبديلات الخمسة التي تم السماح بها ستجعل المستويات أقرب وأنه في ضوء تلك المعطيات يكون من الصعب التنبؤ بمن سيفوز باللقب هذا الموسم سواء كان الريال أو برشلونة.