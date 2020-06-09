شكرا لقرائتكم خبر عن لامين دياك متهم بالرشوة وينتظـر حكمـاً بـ 10 سنـوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح أمس الاثنين في باريس محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك؛ حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام، بتهمة قبول رشى بملايين الدولارات؛ من أجل التستر على فضيحة التنشط الروسي الممنهج.
ووصل السنغالي البالغ من العمر 87 عاماً، والذي رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، إلى قاعة المحكمة صباح أمس؛ لبدء محاكمته في القضية التي فُتِحت في نوفمبر 2015 من قبل النيابة العامة الفرنسية؛ بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وقال دياك بعد وصوله الى المحكمة أنه يعاني ضعفاً في السمع ومن حالة صحية معقدة للغاية.
وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالاً روسية؛ من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال، وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
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