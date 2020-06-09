ميسي ينضم إلى التدريبات استعداداً لمواجهة مايوركا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزاً لخوض المباراة الأولى لفريقه برشلونة الإسباني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أكد مدربه كيكي سيتيين.

وتدرب أفضل لاعب في العالم بمفرده السبت على ملعب «كامب نو» بعد تغيبه عن حصتين متتاليتين بسبب تقلص عضلي طفيف في الفخذ الأيمن كما أعلن ناديه الجمعة.

وقام ميسي بتدريب خاص الجمعة من أجل تفادي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه بعد غد الخميس خلف أبواب موصدة بعد أن توقف منذ مارس بسبب فيروس «كوفيد-19».

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وعندما سُئل عبر قناة «موفيستار» التلفزيونية عما إذا كان ميسي جاهزاً لخوض المباراة الأولى بعد العودة السبت في ضيافة ريال مايوركا ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، قال سيتيين : ميسي ليس الوحيد الذي لم يتمرن وليس الوحيد الذي شعر بانزعاج هذا الأمر حصل مع الجميع منذ العودة إلى التمارين، إنه تقلص طفيف وسيطرنا عليه، هو في وضع جيد جداً ولن يواجه أي مشكلة.

ومن المؤكد أن التوقف منذ بدأ سيؤثر في لياقة اللاعبين ويعرضهم للإصابات التي لاحقت ميسي منذ بداية الموسم، إذ غاب ابن ال32 عاماً لستة أسابيع بين أغسطس وسبتمبر بسبب إصابة في ربلة الساق، ثم لمدة أسبوع في أواخر سبتمبر بسبب مشكلة في فخذه الأيسر.

ويعاود الدوري الإسباني نشاطه الخميس بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس. وتبقى هناك 11 مرحلة على نهاية الموسم، ومن المتوقع أن تلعب المباريات كل يوم من الآن وحتى الختام الذي حُدِدَ في 19 يوليو.