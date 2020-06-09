تقييم التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، الخميس الماضي، بنظام الاتصال المرئي (عن بُعد) ورشة عمل فنية لمُقيمي الحكام لعرض ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون كرة القدم 2020-2021، وذلك بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، عبد الواحد خاطر، سلطان ساحوه إلى جانب 29 مقيماً.

وقال علي الطريفي مدير إدارة الحكام: إن محاور الورشة هدفت إلى إطلاع المقيمين على التعديلات الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع الشهر الجاري، لأهمية الإلمام بها، ومعرفة تطبيقها بصورة صحيحة حتى تتم عملية تقييمهم لأداء الأطقم التحكيمية خلال المباريات بطريقة سليمة، وفقاً لمستجدات قانون اللعبة.

وأوضح الطريفي أن ورشة العمل استعرضت أيضاً إشارات تواصل اعتمدتها الإدارة للتواصل بين الحكم المساعد وحكم الساحة، والتي تم عرضها كاملة على مُقيمي الحكام حتى يتسنى فهمها خلال أحداث المباريات.ويتواصل البرنامج الفني لإدارة الحكام بعقد اجتماعات وورش عمل فنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال شرح التعديلات الجديدة لقانون اللعبة لحكام المراحل السنية والصالات والشاطئية، وفقاً لتوجهات اللجنة وسعيها لمواصلة تطوير كافة عناصر المنظومة التحكيمية، إضافة إلى متابعتها تدريبات اللياقة البدنية الأسبوعية للحكام بنظام الاتصال المرئي، كما تحرص بصفة دورية على الاطلاع على تقارير تتضمن مدى التزام قضاة الملاعب بالتدريبات ونتائج اختبارات حالات الفيديو، وذلك عبر النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة (FA-Net).