شكرا لقرائتكم خبر عن أول أبطال «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

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بعد نجاح الدوري الألماني بالدخول في سجلات التاريخ كأول مسابقة تعود لها الحياة بعد جائحة كورونا، أصبح فريق بايرن ميونيخ قريباً من تسجيل اسمه كأول نادٍ متوج ، بعد فوزه على ليفركوزن وابتعاده بالصدارة برصيد 70 نقطة، ليكون بذلك قريباً من التتويج بلقب الدوري الألماني، وعلى جانب متصل أصبح ليفربول قريباً جداً من تحقيق الحلم المؤجل منذ ثلاثين عاماً مع صافرة استئناف الدوري الإنجليزي ، وفي إيطاليا بات يوفنتوس قريباً هو الآخر من إضافة إنجاز جديد بالتتويج بالكالتشيو، فيما سيبقى الصراع بين برشلونة وريال مدريد مستمراً على لقب الليجا الإسبانية حتى إشعار آخر، وستحمل بطولات هذا الموسم ملامح جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم، وأوقفت الحياة وجعلت الملاعب خاوية على عروشها، وافتقدت كرة القدم أهم عناصرها بغياب المتعة والإثارة.

ووضعت رابطة الدوري الإيطالي التي أعلنت عن استئناف الكالتشيو في 20 من يونيو الجاري، خطة طوارئ يمكن من خلالها عدم تحديد بطل الدوري في حال توقفت البطولة مرة أخرى ، حيث سيتم مناقشة قرار 20 نادياً مع اتحاد الكرة الذي تقدم بمقترحات لتحديد الفائز باللقب والهابطين في حال تعذر استكمال المسابقة، في خطوة تؤكد حالة القلق التي تسيطر على الجهات المعنية في إيطاليا حول قرار استئناف الدوري المتوقف منذ مارس الماضي بسبب الجائحة التي أرهقت إيطاليا في عدد الوفيات والإصابات، وعودة الحياة التدريجية في البلد لم يلغِ حالة الحذر والخوف من موجة ثانية للوباء، الأمر الذي كان وراء وضع أكثر من سيناريو لمواجهة أي موقف قد يقضي بإيقاف الدوري.

عودة الحياة تدريجياً لأغلب البطولات الرياضية وصفها المراقبون بأنها كانت ناقصة نتيجة لغياب الحضور الجماهيري، الذي يمنح اللاعبين مساحة للإبداع ويجعل من المدرجات مكاناً للمتعة والإثارة، ونظراً لأن ما حدث بسبب كورونا كان مفاجئاً وقاسياً على البشرية في جميع دول العالم، فإن العودة التدريجية للحياة مؤشر إيجابي لعودة الحياة لطبيعتها في قادم الأيام، وهذا ما أشار إليه رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو الذي قال إنه لا يتوقع عودة الجماهير سريعاً للملاعب حتى مع تخفيف القيود، مؤكداً أن هناك مكاناً دائماً للمشجعين، ولكن يجب علينا التحلي بالصبر عندما ندرس الموعد الأنسب لذلك بشكل آمن وبطريقة مسؤولة.

آخر الكلام

الحياة بدأت تعود تدريجياً ولكنها لن تعود كما كانت عليه قبل الجائحة.