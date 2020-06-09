كونتيس يرحل عن حتا دون إخطار النادي

أعلن اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا، عن رحيله عن الفريق بعد انتهاء عقده مطلع يونيو الجاري، وجاء الإعلان عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وتقدم بالشكر لمجلس إدارة النادي على تعاونهم الكبير خلال فترته مع الفريق، كما شكر اللاعبين على عملهم المميز وقال إنه قضى أوقاتاً مميزة مع الفريق، وكشف أنه توصل لهذا القرار من جانبه بعد نقاش مع إدارة النادي.

وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن إدارة نادي حتا عرضت على المدرب تجديد التعاقد والبقاء لموسم آخر ورفعت قليلاً قيمة العقد، تقديراً لجهود المدرب مع الفريق، وأبدى كونتيس تجاوباً لكنه طلب مبلغاً كبيراً مقابل التوقيع لموسم آخر، كما أبلغ النادي بأنه سيفكر في العرض المقدم، وسيرد خلال الفترة القليلة المقبلة، لكنه اختار أن يعلن رحيله دون أن يخطر النادي الذي كان ينتظر رده حول العرض.