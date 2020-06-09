الذيد والحصن يتنافسان على المربوعي وناصر مطلوب في «الشرقية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن ناديا الذيد ودبا الحصن يتنافسان على ضم المهاجم محمد المربوعي المقيد في نادي الشارقة ضمن من فئة مواليد الدولة، وكان محمد المربوعي انتقل في فترة التسجيلات الشتوية من الذيد إلى الشارقة وتبقى في عقده سنة أخرى، وشارك مع «الملك» في نصف نهائي الكأس امام العين ويعتبر من اللاعبين المميزين كما أنه كان هداف الدرجة الأولى برصيد 9 اهداف مع الذيد قبل الانتقال للشارقة.

هذا ودخلت بعض أندية المنطقة الشرقية التي تنشط في دوري الخليج العربي في مفاوضات مع مدافع الشارقة والمنتخب الأولمبي عبدالله ناصرللاستفادة من خدماته بنظام الإعارة في الموسم الجديد.

وتأتي هذه التحركات بعد تألق اللاعبين المربوعي وناصر مع «الملك» في الموسم الحالي، ولم يعلن نادي الشارقة رسميا تلقيه عروضاً من الأندية لنيل خدمات اللاعبين، كما أنه لم يعرضهما للإعارة أو البيع، ويرجح مراقبون أن يبقى اللاعبان في قلعة «الملك» خاصة وأن النادي يحرص على الإبقاء على لاعبيه صغار السن.