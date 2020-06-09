الجامعة تعلن غداً نتيجة النصر والهلال في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تكشف جامعة الملك سعود في الرياض غداً الثلاثاء عن الفائز باستئجار ملعبها الذي يتسع لـ25 ألف متفرج، بعد شهر من طرحه للمنافسة على الأندية والشركات.

ويتنافس قطبا العاصمة النصر والهلال على الفوز بالملعب، وبحسب المصادر تقدمت 3 شركات إلى جانب الناديين؛ للمنافسة بعد تقديمها العرض والضمان البنكي.

وتوجد شركتان من الشركات الثلاث ضمن شركاء نادي الهلال، بينما يترأس الشركة الثالثة عضو شرف نصراوي، في حين دخل النصر بصفته الخاصة، والهلال بشركته الاستثنارية؛ بعد تعهد كل جانب باستيفاء الشروط المطروحة في عرض الجامعة.

يذكر أن الهلال حصل على الملعب عام 2017 بعقد من شركة صلة التي لم تتقدم للمناقصة، في حين أبدى النصر على مستوى رئيسه صفوان السويكت تحفظاً على كراسة المشروع المقدم من الجامعة، ووصفه بالمعيب قانونياً، كما أكد أنهم خاطبوا مدير الجامعة؛ لتلافي الملاحظات القانونية حتى تكون الفرص متكافئة.