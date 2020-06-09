رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق يمثل أمام محكمة فرنسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح الاثنين في باريس محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك؛ حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام، بتهمة قبول رشى بملايين الدولارات؛ من أجل التستر على فضيحة التنشط الروسي الممنهج.

ووصل السنغالي البالغ من العمر 87 عاماً، والذي رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، إلى قاعة المحكمة صباحاً؛ لبدء محاكمته في القضية التي فُتِحت في نوفمبر 2015 من قبل النيابة العامة الفرنسية؛ بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال دياك بعد وصوله الى المحكمة: أعاني ضعفاً في السمع من حالة صحية معقدة للغاية.

وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالاً روسية؛ من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال، وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.

ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.

ويحاكم دياك، الممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية، بتهمة تأسيس «منظمة إجرامية حقيقية»، وبالتالي عقوبة السجن لعشر سنوات.

وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بالفساد النشط والفساد السلبي، وإساءة الأمانة وتبرئة عصابة منظمة.