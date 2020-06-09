10 نزالات بمشاركة 20 مقاتلاً في بطولة المحاربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب المختلطة عن اللمسات الأخيرة لإطلاق النسخة 11 من البطولة التي تقام الجمعة المقبل بصالة جوجيتسو أرينا، بدون جمهور، وبمشاركة 20 مقاتلاً من 10 دول عربية وآسيوية وأوروبية ولاتينية، من ضمنهم اثنان من المقاتلين الإماراتيين.

وأعلن فؤاد درويش مدير عام بالمز الرياضية منظمة حدث البطولة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عبر تقنية البث الرقمي عن بعض تفاصيل هذه النسخة، وأكد حرصهم على تنظيم نسخة مميزة، وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يقدمه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للبطولة في كافة مراحلها.

وأضاف: «تتضمن البطولة 10 نزالات بين 20 مقاتلاً من 10 جنسيات، كما تشهد عودة المقاتلين الإماراتيين بقوة بمشاركة كلٍ من أحمد الدرمكي الذي له 3 مشاركات سابقة في النسخ الماضية، وسيواجه الأوغندي كاجيمو ريكا، كما يواجه يوسف الحوسني في أولى مشاركاته الاحترافية نظيره المصري محمد علّام».

وكشف عن أن النزال الرئيسي يجمع بين الكاميروني جوريس ديا صاحب سجل المشاركات المميز بنسخ البطولة السابقة، والذي يواجه البرازيلي أندري بينيرو، ويشهد النزال الرئيسي مواجهة حماسية بين بطل محاربي الإمارات في وزن خفيف الثقيل طارق سليمان ضد البرازيلي جوسيلينو فيريرا وذلك ضمن وزن حر (90 كجم).

وأكد درويش على التحضير الأمثل لتنظيم النسخة الحادية عشرة من البطولة التي تأتي في ظل ظروف مختلفة مثلت تحدياً كبيراً، من حيث مراعاة صحة وسلامة كافة المشاركين وتطلبت الحصول على الموافقات اللازمة من عدة جهات رسمية بالدولة للتأكد من اتباع إجراءات صحية صارمة على مدار كافة مراحل البطولة ابتداءً من المعسكر المغلق وحتى الانتهاء من فعاليات البطولة.

وأثنى درويش على كافة أعضاء اللجنة المنظمة وفريق العمل بالبطولة وكذلك التعاون التام الذي تلقاه إدارة البطولة من كافة المقاتلين والفرق التدريبية التابعة لهم من حيث الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المطبقة في المعسكر التدريبي المغلق والمعزول صحياً.