شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يجهز بديل الأحمدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي بدأ اتحاد جدة تحركات جادة لتعويض رحيل اللاعب المغربي كريم الأحمدي (34 عاماً) الذي ينتهي عقده مع كتيبة النمور بنهاية يونيو الجاري.

ووفقاً لمصادر متطابقة قدم البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق مواطنه غريغور داسيلفا محور فريق باهيا البرازيلي رسمياً لإدارة النادي الجداوي ليقوم بدور الأحمدي الدفاعي اعتباراً من الموسم المقبل. وحصل كاريلي على موافقة داسيلفا بيد أن العقبة المتبقية هي كسر عقد اللاعب مع فريقه الحالي.

وتسعى إدارة اتحاد جدة التي تمتلك 12 لاعباً أجنبياً على ذمة الفريق للتخلص من خمسة لاعبين على الأقل لتقليل المصاريف التي تنتظرها بعد عودة المعارين الصربيين بيزتش وبريجوفيتش والبرازيلي جوناس والايفواري سانجو ورودريجو من الرأس الأخضر.

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