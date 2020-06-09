إصابة الأسترالي لانجيراك بـ «كورونا» في اليابان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد نادي ناغويا جرامبوس الياباني بأن نتيجة فحص فيروس «كوفيد - 19» الذي خضع له حارسه الأسترالي ميتشل لانجيراك جاءت إيجابية، ليصبح بذلك ثاني لاعب من الدوري الياباني يصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي: إن ابن الـ 31 عاماً الذي خاض آخر مبارياته الثماني بقميص المنتخب الأسترالي في 2017، لم تظهر عليه أي من عوارض الفيروس.

وانضم لانجيراك إلى المهاجم مو كانازاكي الذي تبين، الأسبوع الماضي، إصابته بفيروس «كوفيد - 19»، وهو ما دفع ناديه ساجان توسو إلى التحقيق مع كل من كان على اتصال وثيق به.

وتم فحص لاعبي وطواقم ناغويا جرامبوس يوم السبت، وكانت نتيجة لانجيراك الوحيدة الإيجابية من أصل 26 اختباراً.

وقال ناغويا: نحن نحاول التعرف إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بلانجيراك، بالتعاون مع المركز الصحي المحلي، وسنستمر في إجراء اختبارات «كوفيد - 19» على لاعبين وموظفين آخرين لم يجروا الاختبار حتى الآن.

وحددت رابطة الدوري الياباني تاريخ الرابع من يوليو موعداً لاستئناف المباريات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. وسيكون هذا التاريخ لمباريات الدرجة الأولى، على أن تعود الدرجات الأدنى اعتباراً من أواخر يونيو.