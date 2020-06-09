4 لاعبين من الأهلي على رادار الزمالك للرد على صفقة كهربا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مازالت إدارة نادي الزمالك، تفكر في الثأر من غريمه التقليدي الأهلي بعد خطف محمود كهربا من القلعة البيضاء عن طريق نادى أفيس البرتغالي، ولذا يرصد النادي الأبيض حالياً 4 لاعبين للرد على الصفعة الحمراء وهم:

1-صالح جمعة

يعتبر أقرب اللاعبين للانضمام للزمالك في حال رحيله عن الأهلي، في ظل وجود شقيقه عبد الله جمعة في الزمالك بجانب تصريحات الأخير بأن شقيقه سيلعب يوماً في الزمالك وهو ما يجعل مجلس الأهلي يؤخر فكرة الاستغناء عن صالح جمعة رغم تصريحات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بأنه لا يرغب في وجود اللاعب نظراً لاستهتاره بالتدريبات وتراجع مستواه بجانب تصريحاته المسيئة ضد المدير الفني.

2-وليد أزارو

دخل المهاجم المغربي بقوة حسابات الزمالك للتعاقد معه في يناير المقبل، وهو سيصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع الأهلي ويحق له التوقيع لأي ناد، وتعتبر فرصة اللاعب المغربي قوية في اللعب للزمالك، خاصة أن فايلر مدرب الأهلي أكد لمسؤولي الأهلي عدم حاجته لجهوده فضلاً عن عدم تلقي أزارو عروضاً قوية حتى الآن.

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3-شريف إكرامي

أعلن حارس المرمى الأهلاوي رحيله عن الأهلي نهاية الموسم الجاري، ولم يوقع لأي ناد حتى الآن، كما لم يتوصل نادي بيراميدز لاتفاق نهائي معه وترددت أنباء عن إمكانية إلغاء الصفقة كما تسببت جائحة كورونا في صعوبة احترافه خارجياً، وهو ما يجعله في مرمى الزملكاوية حال تلقيه عرضاً مغرياً.

4-حسام عاشور

رغم أن الزمالك لا يفكر في التعاقد معه، إلا أن وساطة المستشار تركي آل الشيخ ربما تحسم انتقاله للأبيض على أن يتحمل الأخير قيمة الصفقة لاسيما أن اللاعب لا يمانع في ارتداء القميص الأبيض.