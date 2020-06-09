نادي النصر يستضيف ملتقى عودة الجماهير للملاعب الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شرطة دبي ملتقى «عودة الجماهير للملاعب الرياضية» تحت شعار «التزامكم سعادة» صباح الأربعاء المقبل في صالة الاجتماعات بإستاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي.

ويتقدم المشاركون في الملتقى الذي يسلط الضوء على الاستعدادات الجارية من أجل عودة الجماهير، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي واللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، وكذلك متحدثون من مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي وعدد من المؤسسات الرياضية المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية ومنظمي الفعاليات الرياضية، حيث سيتم تسليط الضوء على الاستعدادات الحالية من أجل عودة الجماهير والإجراءات التي يجب اتباعها وفق معايير السلامة والوقاية المعتمدة من الجهات الرسمية بما يضمن سلامة الجمهور ومتعة المشاهدة والتفاعل مع المنافسات، كما سيتم أيضاً تسليط الضوء على بعض التجارب العالمية في عودة الجماهير للملاعب في الظروف الحالية التي تتطلب تشديد إجراءات السلامة والوقاية في الملاعب على مستوى اللاعبين والإداريين والجمهور.

ويتضمن الملتقى عدة جلسات تحمل الأولى عنوان «إجراءات عودة الجماهير في ظل جائحة كوفيد 19» ويتحدث فيها ممثلون عن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف، وتحمل الجلسة الثانية عنوان عودة الجماهير في الدوريات الأوروبية ودولة الإمارات، ويتحدث فيها متحدثون من داخل وخارج الدولة بمشاركة ممثلين عن رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم واتحاد الإمارات لكرة القدم.

ويتحدث في الجلسة الثالثة ممثل عن شرطة دبي حيث يسلط الضوء على دور المؤسسات الرقابية لضمان «التشجيع الآمن»، فيما سيتحدث في الجلسة الرابعة المديرون التنفيذيون لأندية دبي وعدد من الإعلاميين من الصحف والقنوات الرياضية والإذاعات، كما يتضمن الملتقى جولة في مدرجات إستاد آل مكتوم لكرة القدم والصالة الرياضية المغلقة بنادي النصر لعرض إجراءات الدخول والجلوس التي سيتم تطبيقها مع عودة الجماهير للملاعب والصالات بما يضمن السلامة للجميع.

ومن جهته ثمّن اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الدعم اللامحدود من الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومتابعته المباشرة للفرق الميدانية لحملة «التزامكم سعادة»، مشيداً في الوقت ذاته بجميع الشركاء الاستراتيجيين لمساهمتهم في إنجاح فعاليات وأنشطة الحملة والتي تعد امتداداً لتطبيق قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وجهود وزارة الداخلية الداعية إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، وعدم التعصب، والتنافس الشريف من خلال التشجيع الحضاري.

وأكد حرص شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي للإعلام واتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة الأندية الإماراتية المحترفة لكرة القدم والاتحادات الرياضية في الدولة، على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف والتشجيع الآمن، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات.