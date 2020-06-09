شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدرب العراقي حسين شلال بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أصيب مدرب حراس مرمى منتخب العراق لكرة الصالات، حسين شلال، بفيروس «كورونا» المستجد، حيث أثبتت الفحوص الطبية التي أجراها المدرب إصابته، مما أدى إلى إدخاله أحد المستشفيات المختصة.

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، قدم مقترحاً لزميله وزير الصحة العراقي بتخصيص مركز الطب الرياضي في المدينة الشبابية للرياضيين الذين تعرضوا للإصابة بعد ازدحام مستشفيات العاصمة بغداد بالمصابين.

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