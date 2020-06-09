محمد داوود يقترب من الشرطة العراقي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي فتحت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي قنوات الاتصال مع مهاجم المنتخب العراقي الأول وفريق النفط محمد داوود، لضمه الموسم المقبل، وذكرت مصادر مقربة من إدارة الشرطة، أن الإدارة بدأت بالتفاوض مع مهاجم المنتخب العراقي وفريق النفط محمد داوود لغرض ضمه إلى صفوف فريقها الأول في الموسم المقبل، وهو من اللاعبين الشباب الذين برزوا في الدوري العراقي مع النفط خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

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