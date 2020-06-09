شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع من خلف الأسوار في براغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يمنع حرمان المشجعين من دخول الملعب في العاصمة التشيكية براغ في توافد بعضهم لمتابعة مباراة الديربي بين بوهيميانز براج أمام سبارتا براغ . واستعان المشجعون بسلالم خشبية للوصول الى أعلى الأسوار كي يتابعوا مجريات الديربي عن كثب وسط حماس كبير .

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