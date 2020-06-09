شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتيتش يخرق لوائح الحجر للمرة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار مهاجم ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتيتش، الجدل مجدداً في إسبانيا بعد نشره صوراً من حفل شواء بمنزله مع أصدقائه، وأرفق يوفيتيتش الصور بذكر لوائح إسبانيا التي تنص على عدم الممانعة في دعوة 10 أصدقاء للمنزل لكنه ظهر وهو لا يحترم قاعدة فارق المترين بينه وبين ضيوفه، وهذه ثاني مرة يخرق فيها المهاجم الشاب لوائح الحجر المنزلي وذلك بعد خرقها بالسفر من مدريد إلى بلجراد للاحتفال بعيد ميلاد خطيبته، ثم اعتذر لاحقاً من القاضي في محكمة صربية، ورصد المحللون وقوف المهاجم بزاوية تلحق الأذى بقدمه اليمنى المصابة ما يعني أن تعافيه لا يسير على ما يرام من كسر قدمه اليمنى وأن عودته للعب لن تكون قريبة.
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