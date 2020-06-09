شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يسامح معلقاً مشهوراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سامح نجم برشلونة ليونيل ميسي معلقاً إسبانياً مشهوراً يدعى ايباي ليانوس، التقى به في حدث ترويجي بإقليم الباسك الإسباني. وبعث ميسي برسالة صوتية إلى مواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي التقى بالمعلق مؤخراً عبر الفيديو، وقال له إنه يشعر بالأسف لأنه كان بارداً ومتجهماً مع ميسي عندما التقى به وأنه يريد مساعدة أجويرو في مصالحة ميسي، بيد أن ميسي سارع ببعث رسالة لأجويرو وقال فيها:««كون»( لقب أجويرو )، شاهدت لقاءك مع ايباي، قل له أن كل شيء على ما يرام ولم يحدث أي ضرر، نعم جعل صورتي تبدو سيئة أمام الجميع لكنني أسامحه»، وظهر ميسي في الصورة التي التقطها مع المعلق وكأنه يستجدي اهتمامه وليس العكس ما دفع المعلق للشعور بالذنب تجاه أيقونة البارسا.
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