شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: كنت أتمنى الاعتزال مثل جوردان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه السابق النرويجي سولسكاير: إن مشاهدته لفيلم «ذا لاست دانس» الوثائقي عن أسطورة السلة مايكل جوردان أعاد له الذكريات وتأسف لأنه لم يعتزل في قمة أدائه، ويدور الوثائقي عن آخر موسم لعب فيه جوردان مع شيكاجو بولز قبل اعتزاله في القمة لكن المدرب النرويجي أجبر على الاعتزال في 2007 بعد إصابة في الركبة وأضاف: «بدني لم يعد يحتمل لكن روحي ظلت متعطشة للمزيد، أي لاعب يعتزل في قمة أدائه محظوظ».
وعن مواجهة توتنهام خارج قواعده في الـ19 من الشهر الجاري قال:«أتمنى أن يقلد اللاعبون شجاعة جوردان ويحاولوا تحقيق أكبر قسط من النجاح عند استئناف الموسم»، واضطر سولسكاير لاختيار لاعب واحد في قائمة أفضل من ارتدى قميص النادي عندما حصد الثلاثية عام 1999 ليكون ضمن تشكيلته الحالية وقال النرويجي: «لاعب واحد؟ هذا ليس عدلاً بالنسبة للاعبين مثل كريستيانو رونالدو وجيجز. حسناً أختار روي كين بسبب تأثيره الكبير في اللاعبين يليه بول سكولز كي يكون عندي اثنان بدلاً من واحد».
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