مولر يتقمص توم هانكس في فيلم «تيرمينال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تكررت قصة فيلم «ذا تيرمينال» بطولة النجم توم هانكس مع لاعب غاني يدعى راندي خوان مولر (23 عاماً) اضطر للبقاء في مطار كينيا 74 يوماً للفترة بين 21 مارس/آذار حتى 3 يونيو/حزيران الجاري، بعد إلغاء رحلة عودته لبلاده من كيرالا في الهند، حيث يلعب، بسبب جائحة كورونا.

وقال مولر الذي سبق له اللعب في أبوظبي: «جئت للهند بفيزا 6 أشهر لأحصل على ما بين 20 و32 إسترلينياً مقابل كل مباراة، لم ألعب أي مباراة بعدما أنفقت 1567 إسترلينياً على الفيزا والتذاكر، وبعد إعلان الحجر المنزلي قررت العودة لبلادي واشتريت تذكرة من مومباي إلى غانا بترانزيت من كينيا بتاريخ 30 مارس/آذار، لكن ألغيت كل الرحلات وبقيت في المطار».

وأبلغت الشرطة اللاعب بأن عليه التوجه للمطار؛ لأنه كان يعاني لإيجاد سكن، ويشرح مولر يومياته في تيرمينال 2: «استلهمت ما فعله توم هانكس في الفيلم وتجاهلت كل شيء سواه، أستيقظ صباحاً وأستحم وأتمشى في الحديقة، المنظفون وعمال المطار كانوا يزودونني بالسمبوسة، وأعطاني أفراد الأمن كتباً واحداً منها يحمل عنوان «كن طبيب نفسك» لمساعدتي على تجاوز الكآبة، وبعض المال لشراء طعام وعندما يبرد الطقس يعطونني بطانيات ووسادة لأنام حيث يحلو لي في أرجاء المطار، وفي كل يوم أراقب طائرات الإنقاذ وهي تحلق وأقول في نفسي متى أركب الطائرة؟

وأمضيت معظم الوقت في التحدث لعائلتي عبر الهاتف». وتم نقل مولر إلى فندق بعد مشاهدة رئيس إقليم مومباي المنشور وتوصل اللاعب مع القنصلية الغانية التي وعدته بوضعه في طائرة إنقاذ في أقرب وقت ممكن، وبالفعل حصل ذلك أخيراً مطلع الشهر. ويعيل مولر عائلته المكونة من 6 أفراد، ولم يمانع على الرغم من تجربته المريرة في العودة مستقبلاً للعب في كيرالا.