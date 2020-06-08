اتحاد الكرة: جاهزون بسيناريو لعودة النشاط سواء لاستكمال أو إقامة دوري جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أن الجميع لايزال في انتظار قرار من مجلس الوزراء بعودة النشاط بشكل رسمي حتى يبدأ الاتحاد في التحرك لعودة الدوري.

وقال محمد علي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس:" الاتحاد الدولي لكرة القدم اوصى في خطاباته للاتحادات الأهلية ضرورة مراعاة القرارات الخاصة بكل دولة قبل اتخاذ قرار باستئناف الدوري".

وأضاف:" اتحاد الكرة ينتظر قرار من مجلس الوزراء بعودة النشاط بشكل رسمي حتى يتحرك بشأن استئناف الدوري".

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وأوضح، أن اتحاد الكرة يدرس بدقة هل ستتماشى العودة المضغوطة للدوري مع المعايير والاجراءات الاجترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع: جاهزون بسيناريو لعودة النشاط سواء لاستكمال او اقامة دوري بداية من الموسم المقبل".

وأشار إلى أن اجندة المباريات الأفريقية لم تحدد بشكل رسمي بعد حتى تستطيع الاتحادات الاهلية ترتيب جدول مسابقاتها.

واتم نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تصريحاته" اللجنة الطبيبة في الاتحاد ايضا لها دور مهم قبل اتخاذ القرار وايضا الأندية، فالجميع يجب ان يتحمل المسؤولية في حال صدور قرار بعودة الدوري".