رسميا.. إيطاليا تعدل موعد سوق الانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا عن موعد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين حيث ستستمر خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الخامس من أكتوبر 2020.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية في أول يوليو وتستمر حتى الثاني من سبتمبر لكن تعذر ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما كشف اتحاد الكرة الإيطالي عن موعد فترة الانتقالات الشتوية والتي ستكون خلال الفترة من الرابع من يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.