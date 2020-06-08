"المجتمع سيلفظ المتجاوز البذيء المبتز".. القيعي يرد على رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات إن مسئولي ناديه عن الرد على التجاوز غير المسبوق تجاههم من رئيس الزمالك لأن النادي ألزم نفسه بقيد أخلاقي تاريخي نابع عن المبادىء والقيم.
وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي أن الأهلي لن ينجرف إلى مستوى الحوار المتدني و"قصف الجبهات" لأنه يؤمن أن أسلوبه سينتصر في النهاية.
وأكمل " المجتمع سيلفظ المتجاوز البذيء المبتز حتى لو كان شعر أنه حقق انتصارات حالية".
وأنهى " تحملنا وسنتحمل من أجل الدفاع عن مبدئنا أمام من لا يقيده المعيار الاخلاقي بشيء ويكيل السباب والاتهامات".
وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي على خلفية أزمته مع تركى آل الشيخ.
وتقدمت إدارة الأهلي بشكوى للهيئة الوطنية للإعلام ضد منصور بسبب ما اعتبرته "تجاوزات " وجهها رئيس الزمالك عبر قناة ناديه.
وأرسلت إدارة النادي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة واللجنة الأولمبية تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.
وشددت إدارة النادي في خطابها على أن الأهلي نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهيًة ولا كتابًة.
وطلبت إدارة النادي ردًا نهائيًا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب.
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