"المجتمع سيلفظ المتجاوز البذيء المبتز".. القيعي يرد على رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات إن مسئولي ناديه عن الرد على التجاوز غير المسبوق تجاههم من رئيس الزمالك لأن النادي ألزم نفسه بقيد أخلاقي تاريخي نابع عن المبادىء والقيم.

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي أن الأهلي لن ينجرف إلى مستوى الحوار المتدني و"قصف الجبهات" لأنه يؤمن أن أسلوبه سينتصر في النهاية.

وأكمل " المجتمع سيلفظ المتجاوز البذيء المبتز حتى لو كان شعر أنه حقق انتصارات حالية".

وأنهى " تحملنا وسنتحمل من أجل الدفاع عن مبدئنا أمام من لا يقيده المعيار الاخلاقي بشيء ويكيل السباب والاتهامات".

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وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نظيره محمود الخطيب ومجلس إدارة الأهلي على خلفية أزمته مع تركى آل الشيخ.

وتقدمت إدارة الأهلي بشكوى للهيئة الوطنية للإعلام ضد منصور بسبب ما اعتبرته "تجاوزات " وجهها رئيس الزمالك عبر قناة ناديه.

وأرسلت إدارة النادي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة واللجنة الأولمبية تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.

وشددت إدارة النادي في خطابها على أن الأهلي نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهيًة ولا كتابًة.

وطلبت إدارة النادي ردًا نهائيًا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب.