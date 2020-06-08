وائل جمعة ينضم لجلسات "الجيل المبهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

تشهد جلسات البث المباشر التفاعلية لبرنامج الجيل المبهر عبر الانترنت هذا الأسبوع مشاركة أحد أساطير كرة القدم المصرية، وقلب دفاع نادي الأهلي السابق وائل جمعة سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث يقدم للمتابعين نصائح حول الحفاظ على النشاط واللياقة البدنية والصحية خلال فترة البقاء في المنزل لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وفي جلسة البث المباشر عبر حساب البرنامج على موقع "انستجرام" بعد غد الأربعاء ؛ سيتحدث جمعة عن مسيرته الحافلة مع عالم كرة القدم ، والتي فاز خلالها مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006 و 2008 و 2010، وحصل في جميعها على لقب أفضل مدافع في البطولة.

وخلال مشواره مع النادي الأهلي ، والذي امتد لثلاثة عشر عاما ، حصد وائل جمعة أكثر من 26 لقبا ، ورفع كأس دوري أبطال أفريقيا ست مرات ، كما فاز مع النادي بلقب كأس السوبر الإفريقي ست مرات ، ليعلن بعد تتويج فريقه بنسخة 2014 من البطولة عن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم، وذلك قبل أن يعمل مديرا للكرة في الأهلي لموسم واحد.

وعن مشاركته المرتقبة في البث المباشر للجيل المبهر ، قال جمعة : "متشوق جدا للانضمام إلى الجلسات التفاعلية للجيل المبهر ، وأتوقع أننا سنستمتع معا بمناقشة العديد من جوانب كرة القدم التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا البدنية والصحية. استفدت كثيرا خلال متابعتي لجلسات البث المباشر للبرنامج. لذا ، أدعو الجميع للانضمام إلينا في جلستنا القادمة".

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت عن اختيار جمعة سفيرا لها العام الماضي ، ليشارك بعدها في فعالية للجيل المبهر لتلاميذ المدارس في قطر ضمن أنشطة كرة القدم من أجل التنمية ، على هامش استضافة قطر لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) .

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كما حضر جمعة ، الذي اشتهر خلال مسيرته الكروية بلقب "الصخرة" لأدائه المتميز والقوي في دفاع الاهلي ومنتخب مصر ، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الجيل المبهر في 2019 ، والذي شهد مشاركة 140 شابا من 22 دولة.

وعن انضمام جمعة إلى جلسات "الجيل المبهر" التفاعلية المباشرة ، قالت موزة المهندي مديرة إدارة التسويق والاتصال في الجيل المبهر : "يسعدنا أن نرحب بالنجم وائل جمعة في جلساتنا المباشرة. يشير سجله الحافل بالبطولات والإنجازات إلى أننا سنستمتع، بلا شك، بالعديد من النصائح القيمة حول دور كرة القدم في حياتنا وأهميتها في مد جسور التواصل بين الشعوب".

وأضافت في تصريحاتها على الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة لمونديال 2022 : "لا يخفى على أحد أن برنامج الجيل المبهر يحظى بدعم كبير من النجم وائل جمعة سواء من خلال برنامجنا للبث المباشر عبر الإنترنت، أو مبادراتنا لتمكين وإشراك الشباب في جهود التنمية المجتمعية".

كان "الجيل المبهر" أطلق جلسات البث المباشر التفاعلية عبر الانترنت في نيسان/أبريل الماضي ، لتعزيز اللياقة البدنية والصحية لدى أفراد المجتمع، والتواصل مع متابعيه والمستفيدين من مبادراته وأنشطته خلال الأزمة الراهنة.

وأشار موقع اللجنة المنظمة إلى أن عدد متابعي هذه الجلسات بلغ حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص. وشهدت الجلسات مشاركة نخبة من ألمع نجوم كرة القدم في العالم مثل الكاميروني صامويل إيتو والإسباني تشافي هيرنانديز والبرازيلي كافو.