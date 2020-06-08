مانشستر سيتي يبدأ استئنافه ضد عقوبته الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

بدأ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إجراءات الاستئناف ضد عقوبة حرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين في اليوم الأول من جلسات الاستماع للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) التي تمتد لثلاثة أيام عبر تقنية الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس).

وكانت هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عاقبت مانشستر سيتي في 14 فبراير الماضي بحظر مشاركته في البطولات الأوروبية لعامين مع تغريمه 30 مليون يورو (34 مليون دولار) بسبب خرق القواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها اليويفا.

ورأت هيئة الرقابة المالية لليويفا أن مانشستر سيتي مدان بتضخيم إيراداته من عقود الرعاية كما تجاوزت نفقاته عائدات الرعاية خلال الفترة من 2012 إلى 2016 ، وذلك بعد التحقيق في المستندات ورسائل البريد الالكتروني التي سربتها مجلة "دير شبيجل" الألمانية في 2018.

Advertisements

ولن يتم إصدار القرار النهائي بحق مانشستر سيتي قبل اغسطس المقبل، قبيل الموعد المقترح لاستئناف باقي مباريات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، والتي تعطلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفاز مانشستر على ريال مدريد 2 /1 في ذهاب دور الستة عشر.

وإذا أيدت كاس العقوبة بحق الفريق الإنجليزي فإنه سيخسر إيرادات بحوالي 250 مليون دولار في العامين المقبلين.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي أن "الإدعاءات خاطئة" وأن المعلومات التي تم تسريبها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.