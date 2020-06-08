الرد أو التنحي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحديد موقفه من شكواه ضد رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رسميًا اتحاد الكرة، لمعرفة موقفه بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها النادي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.
وأكد الأهلي، أنه نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، في ظل عدم قيام اتحاد الكرة بالبت في الشكاوي المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهيًة ولا كتابًة.
وطالب الأهلي في خطابه لاتحاد الكرة، بالرد على تلك الشكاوي بشكل نهائي أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب.
وأرسل الأهلي خطابًا مماثلًا اليوم أيضًا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلي التي تكررت عدة مرات طوا الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته البعيدة عن كل قواعد الأخلاق والتي تهدم المجتمع المصري سواءً بالألفاظ الخارجة التي تأتي على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التي يوزعها عبر وسائل الإعلام.
وطلب الأهلي من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه ، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية.
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