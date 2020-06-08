الرد أو التنحي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحديد موقفه من شكواه ضد رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رسميًا اتحاد الكرة، لمعرفة موقفه بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها النادي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة.

وأكد الأهلي، أنه نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، في ظل عدم قيام اتحاد الكرة بالبت في الشكاوي المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهيًة ولا كتابًة.

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وطالب الأهلي في خطابه لاتحاد الكرة، بالرد على تلك الشكاوي بشكل نهائي أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب.

وأرسل الأهلي خطابًا مماثلًا اليوم أيضًا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلي التي تكررت عدة مرات طوا الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته البعيدة عن كل قواعد الأخلاق والتي تهدم المجتمع المصري سواءً بالألفاظ الخارجة التي تأتي على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التي يوزعها عبر وسائل الإعلام.

وطلب الأهلي من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه ، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية.