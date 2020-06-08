ليكيب: باريس سان جيرمان يبلغ قائده بالرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أخطر مدافعه البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا بعدم تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة ليكيب إن باريس لن يجدد عقد تياجو سيلفا، وبالتالي سيتعين على صاحب الـ35 عاما العثور على ناد جديد بدء من الموسم المقبل 2020-2021.

وأضافت أن سيلفا سيرحل عن باريس بعد الانتهاء من دوري أبطال أوروبا، حيث تقرر إلغاء النسخة الجارية من الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وكانت تقارير صحفية كشفت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي، يرغب في ضم تياجو سيلفا الذي لعب تحت قيادته في ميلان الإيطالي.

وتُوج صاحب الـ35 مع الفريق الباريسي بـ21 بطولة، بينها سبعة ألقاب دوري فرنسي.

يُذكر أن تياجو سيلفا انتقل إلى سان جيرمان عام 2012 قادما من ميلان، وأصبح أحد الركائز الأساسية مع "PSG" الذي ارتدى شارة قيادته خلال ثمانية مواسم.