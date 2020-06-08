الأهلي يرفض هداف دوري أبطال أفريقيا

رفض النادي الأهلي الدخول في مزاد التعاقد مع اللاعب الجزائري كريم العريبي هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا وفريق النجم الساحلي التونسي في الموسم المقبل بعد أن عرض بعض الوكلاء اللاعب على إدارة القلعة الحمراء. بعد أن عرض بعض الوكلاء اللاعب على إدارة القلعة الحمراء. وطرحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح فكرة التعاقد مع كريم العريبي لتدعيم خط الهجوم على المدير الفني السويسري رينيه فايلر ولكن الأخير بدوره رفض فكرة التعاقد مع العريبي موضحاً أنه لا يناسب طريقة لعب الأهلي في المرحلة المقبلة. فكرة التعاقد مع كريم العريبي لتدعيم خط الهجوم على المدير الفني السويسري رينيه فايلر ولكن الأخير بدوره رفض فكرة التعاقد مع العريبي موضحاً أنه لا يناسب طريقة لعب الأهلي في المرحلة المقبلة.

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