تشيلسي يتمسك بتامي ابراهام رغم اقترابه من ضم فيرنر

أكدت تقارير انجليزية أن نادي تشيسي قرر التمسك بتامي ابراهام مهاجم الفريق الشاب رغم الاقتراب من التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم ريدبول لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "ذا اثلتيك" الإنجليزية، أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي ينوي الاعتماد علي ابراهام في الموسم المقبل حتي بعد إنضمام تيمو فيرنر للفريق. حتي بعد إنضمام تيمو فيرنر للفريق. وأضافت الصحيفة أن المدرب الانجليزي لم يناقش ابراهام حول دوره مع الفريق بعد انضمام فيرنر خاصة وأنه يرفض التفريط في خدمات مهاجمه الشاب بعد ظهوره بمستوي مميز خلال مباريات الموسم الحالي.

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